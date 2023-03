Tenta dei truccare l'esame della patente, nei guai un 19enne

Ennesimo tentativo di superare gli esami della patente con "il trucco" è stato scoperto dagli investigatori della squadra mobile di Cagliari. Denunciato un 19enne di origine bengalese. Il giovane aveva sistemato sotto la cuffia usata dagli stranieri per ascoltare le domande dei quiz per conseguire la patente B, un auricolare grazie al quale dall'esterno qualcuno gli suggeriva le risposte giuste. Durante la sessione d'esame gli investigatori della Mobile hanno seguito ogni fase e al termine hanno bloccato il bengalese sequestrando gli auricolari e il cellulare usati per truccare l'esame.