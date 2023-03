Reti a strascico fuori norma sequestrate a Golfo Aranci

Avevano modificato la parte finale delle maglie della rete "a sacco" usata normalmente per la pesca a strascico riuscendo in questo modo a catturare un numero maggiore di pesci, ma di dimensioni inferiori rispetto alla misura fissata dalla legge: due pescherecci provenienti da Mazara del Vallo e in sosta all'ormeggio nel porto di Golfo Aranci, sono stati sanzionati per un totale di 4 mila euro per detenzione di reti a strascico non conformi a quanto disposto dalle vigenti regolamentazioni comunitarie e nazionali di settore. Le reti ritrovate sono state sequestrate.

L'operazione è scattata lo scorso fine settimana e ha visto impegnati i militari della Guardia Costiera di Golfo Aranci e il personale del 15° centro di controllo area pesca della Guardia Costiera di Olbia. Oltre ad avere uno scopo repressivo, questi controlli hanno anche una funzione di deterrenza nei confronti di chi svolge attività illegali nell'ambito della pesca.