Festival degli sport acquatici dal 2 giugno a Calasetta

(ANSA) - SANT'ANTIOCO, 27 MAR - Sup, windsurf, kite, wing foil e kayak dal 2 all'8 giugno al Calasetta Water Sports Festival sulla spiaggia La Salina. La manifestazione clou sarà il campionato del mondo di windsurf slalom Ifca per le categorie Junior e Youth (previsti circa 150 atleti dal 5 all'11 giugno), le iscrizioni sono già aperte.

Prima e dopo la manifestazione più importante spazio anche alle altre discipline e alle attività con i disabili. In programma dal 2 al 4 giugno, il campionato italiano di categoria sup Racing e Paddleboard, con le traversate Calasetta-Carloforte e Calasetta-Sant'Antioco: i percorsi saranno scelti in base alle condizioni meteo. Dal 5 all'11 giugno sarà la volta del windsurf giovanile mondiale della disciplina slalom: un'occasione per vedere in acqua i migliori riders del mondo under 17 e under 21.

Il 13 e 14 giugno attività promozionali di avvicinamento al wing foil. Il 15 giugno si svolgerà l'Ocean racing Kayak per atleti diversamente abili. Il 16 e 17 giugno si volerà con il kite surf, mentre il 18 il Calasetta Water Sports Festival si chiuderà con una gara del campionato regionale di Ocean Racing Kayak.

"Attendiamo molti atleti da tutto il mondo - annuncia l'ideatore dell'evento, Salvatore Casula - e questo ci permetterà di poterci confrontare con culture diverse dalla nostra e sarà anche l'occasione per conoscere il mondo della vela oltre il nostro orizzonte sardo e italiano''. (ANSA).