Chiusa via Roma lato portici a Cagliari, traffico rivoluzionato

DI STEFANO AMBU

I fischietti all'inizio di via Roma hanno trillato dalle 9.30 duecento-trecento volte: lato portici chiuso al traffico da questa mattina e vigili all'incrocio con il Largo Carlo Felice e con viale Diaz in trincea per dare le indicazioni agli automobilisti che si sono ritrovati davanti la strada davanti al mare sbarrata dalle transenne. È il cantiere per il rilancio di via Roma a Cagliari e la realizzazione del "Centro Intermodale di scambio e di riqualificazione della piazza Matteotti e della fascia centrale". Lavori fondamentali per il nuovo assetto della futura piazza sul mare anche in vista del passaggio della metro leggera. Scattate in mattinata le modifiche alla viabilità: il cantiere rimarrà aperto forse sino a settembre. Se ne riparla più o meno alla ripresa del nuovo anno scolastico.

"Per il momento - spiega all'ANSA il comandante della Polizia locale Guido Calzia - non ci sono particolari criticità, ma monitoriamo ora per ora. Vedremo soprattutto domani mattina in concomitanza con l'inizio delle lezioni a scuola". Strade presidiate dagli agenti: trenta di mattina e trenta di sera in campo tra via Roma e dintorni. "È andata meglio del previsto - dice all'ANSA l'assessore comunale del traffico Alessio Mereu - c'è stato una capillare informazione prima del via ai lavori e un buon lavoro di preparazione. Naturalmente siamo pronti a intervenire con gli accorgimenti necessari. Anche nei percorsi che probabilmente nei prossimi giorni potrebbero essere più battuti come alternativa a via Roma".

Questa mattina sopralluogo anche in viale San Vincenzo: potrebbero sparire nei prossimi giorni circa dieci parcheggi per consentire a chi deve svoltare in via Is Mirrionis di non ingrossare la coda al semaforo. Nelle ore di punta le auto occupano tutta la strada, dai Giardini pubblici a piazza d'Armi. Intorno a via Roma qualcosa da rivedere forse nella durata dei semafori per la svolta a destra per chi percorre la strada davanti al Comune: si studiano gli interventi migliori per snellire il flusso del traffico. Tra le misure previste anche l'obbligo di svolta a destra su Viale Bonaria da Via Stazione Vecchia, nuove manovre di svolta nell'intersezione tra Viale Diaz, Via XX Settembre, Via Regina Margherita e Via Pirastu. Obbligo di svolta a sinistra su Largo Carlo Felice da Via Roma fronte Municipio.

Sulla Via Roma lato portici è permesso il transito esclusivamente agli autorizzati. Prevista anche l'inversione di marcia su Via Sassari, nel tratto compreso tra Via Roma e Via Crispi, in direzione Piazza del Carmine. Altra inversione del senso di marcia su Via Crispi, nel tratto compreso tra Via Sassari e Largo C. Felice, in direzione Largo C. Felice. In previsione - anche in vista del cantiere di viale Trieste - il doppio senso di marcia su Via Roma, nel tratto compreso tra Viale Trieste e Via Sassari. Dopo via Roma lato portici chiuderà il primo tratto di viale Trieste, anche in questo caso per lavori di rilancio dell'arteria che porta verso Sant'Avendrace. Lo stop dovrebbe scattare tra una decina di giorni.