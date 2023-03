Camion si ribalta a Orosei, autista resta incastrato

(ANSA) - NUORO, 27 MAR - Un camion si è ribaltato intorno alle 18.30 in una strada di penetrazione agraria che porta alle cave per la lavorazione del marmo a Orosei. L'autista, che trasportava foraggio verso il suo terreno adiacente al sito industriale, è rimasto incastrato nel mezzo riportando gravi ferite agli arti inferiori.

Secondo una prima ricostruzione, il camion ha avuto un problema ai freni ed é finito dentro la cava, ribaltandosi.

Sul posto, per estrarre il ferito dall'abitacolo, stanno lavorando i vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro.

Ad attendere l'uomo l'elisoccorso del 118 con a bordo i medici che lo trasporteranno all'ospedale San Francesco di Nuoro. Sul luogo dell'incidente anche le forze dell'ordine. (ANSA).