Vela e tutela ambiente nella prima regata Cagliari-Monaco

Salperà da Cagliari la prima edizione della "Cagliari-Monaco", inserita nella manifestazione "Cagliari-Montecarlo sea week". La gara è organizzata dalla Lega Navale Italiana sezione di Cagliari insieme con lo Yacht Club Porto Rotondo e lo Yacht Club Monaco, sotto l'egida della Federazione Italiana Vela. La competizione è patrocinata dal Comune di Cagliari e dalla Regione.

Obiettivo: fare della rotta tra la Sardegna e il Principato una nuova classica d'altura del calendario internazionale. La prima edizione partirà lunedì 24 aprile alle 11: previsto un percorso costiero di circa 360 miglia lungo la costa orientale della Sardegna e della Corsica. I primi tempi saranno presi a Porto Rotondo. Gli arrivi a Montecarlo sono previsti tra il 27 e il 28 aprile. Al momento, ha già presentato domanda di preiscrizione una dozzina di imbarcazioni, sardi e monegaschi.

La regata Cagliari-Monaco sostiene tematiche e progetti legati alla salute del mare, ecosostenibilità e blue economy. Il villaggio regate sarà allestito sul lungomare di via Roma. Le barche saranno ormeggiate nei pontili della Marina di Portus Karalis, partner tecnico della regata. "Da sempre - spiega Giuseppe La Rosa, commissario Lega Navale Italiana sezione di Cagliari - siamo impegnati nella promozione della vela a livello agonistico, ma anche come strumento di conoscenza dell'andar per mare e di rispetto dell'ambiente marino. La regata Cagliari-Monaco ci permette di promuovere le nostre attività a livello internazionale. Rappresenta inoltre una preziosa occasione di visibilità per tutto il territorio regionale, di connessione tra la città di Cagliari e il Principato di Monaco e di sviluppo delle politiche del mare, ricche di opportunità a livello sociale ed economico".