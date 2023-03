Pd,Piero Comandini proclamato segretario in Sardegna

È stato proclamato ufficialmente il nuovo segretario del Pd della Sardegna, Piero Comandini. Ha preso il via così questa mattina l'assemblea del partito nei locali del cinema a Bitti, introdotta dai saluti del sindaco Giuseppe Ciccolini e del presidente dell'Anci Sardegna Emiliano Deiana e da un messaggio della nuova segretaria nazionale Elly Schlein.

Prima la proclamazione da parte del presidente della commissione elettorale Sebastiano Mazzone, che ha precisato il numero dei votanti delle Primarie (oltre 36mila) e dei voti ottenuti dallo sfidante Giuseppe Meloni (oltre 18.500).

Poi il lungo applauso e l'abbraccio tra i due sfidanti.

Introducendo la sua relazione il neo segretario Comandini ha voluto subito proporre all'assemblea di indicare lo sfidante sconfitto alla corsa per segretario, Giuseppe Meloni, come presidente e la sassarese Maria Francesca Fantato come vice segretaria. Fantato era la terza dei candidati alle Primarie, ma poi aveva rinunciato alla corsa dando il suo appoggio a Piero Comandini.