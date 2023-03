Con la droga a scuola, tre minorenni identificati a Tempio

Tre minorenni, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, sono stati trovati in possesso di 30 grammi di marijuana e una dose di Mdma (Ecstasy), nascosti all'interno delle tasche dei giubbotti e nelle tasche dei pantaloni. Due giovani sono stati segnalati alla Prefettura per violazioni amministrative (detenzione di stupefacenti per uso personale) mentre in un caso si è reso necessario procedere alla denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori visto che, il quantitativo e le modalità di occultamento e detenzione della sostanza hanno indicato il possibile spaccio della sostanza illecita.

Il blitz della Guardia di Finanza è scattato a Tempio Pausania, sia all'interno che all'esterno delle scuole cittadine. Controlli eseguiti dalla Compagnia di Tempio, guidata dal capitano Andrea Gualtieri, con il supporto delle unità cinofile antidroga del Gruppo di Olbia.

"L'iniziativa, che sarà replicata in futuro - fanno sapere le Fiamme Gialle - ha suscitato interesse tra gli studenti e ha riscosso l'approvazione dei professori e dei genitori degli alunni, consapevoli della pericolosità della diffusione del fenomeno illecito tra i giovanissimi".