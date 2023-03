Setmana Santa, ad Alghero un rito immutato da 500 anni

Un rito immutato da secoli, una liturgia che 500 anni accompagna i fedeli alla Pasqua. È la Setmana Santa di Alghero, che anche quest'anno affascinerà credenti e turisti coinvolgendoli in un cerimoniale di fede e di popolo per le vie della città, adornate con i caratteristici drappi rossi illuminati.

La manifestazione, diventata negli anni un appuntamento non solo religioso ma anche turistico, vedrà un susseguirsi di riti che inizieranno il 31 marzo. Il programma, realizzato in collaborazione tra la diocesi Alghero-Bosa, la confraternita della Misericordia, l'amministrazione comunale e la Fondazione Alghero, è stato presentato oggi nel municipio di Alghero.

Numerose le celebrazioni e le processioni previste. La prima, la processione dell'Addolorata si svolgerà venerdì 31 marzo dalle ore 20, con partenza dalla chiesa di San Francesco e rientro nella chiesa della Misericordia. La seconda processione sarà quella Dei Misteri, la domenica delle Palme, il 2 aprile, sempre alle 20 e sempre con partenza dalla chiesa di San Francesco. Seguirà il 6 aprile alle 21 la processione per la visita eucaristica, con tappe nelle chiese del centro e conclusione alle 22 nella Cattedrale.

Il 7 aprile, Venerdì santo, doppia processione: alle 11.20 la Via Crucis dalla chiesa della Misericordia alla Cattedrale, dove ci sarà l'innalzamento del Cristo. Poi alla sera, alle 21,30 il discendimento in Cattedrale e la processione fino alla Misericordia. Il sabato dalle 21 ci sarà la veglia pasquale e quindi la domenica di Pasqua alle 9 la processione delle Madonna, che partendo dalla chiesa di San Francesco incontrerà la processione del Cristo risorto ai Bastioni Colombo per proseguire fino alla cattedrale dove il vescovo Mauro Maria Morfino celebrerà una prima messa solenne, alle 10,30. Quindi la processione di rientro all Misercordia e la Santa Messa celebrata in cattedrale sempre dal vescovo, alle 12.