Rider perde incasso della serata e simula rapina, indagato

(ANSA) - CAGLIARI, 24 MAR - Ha perso il marsupio con dentro l'incasso della serata e ha denunciato di essere stato rapinato per evitare conseguenze da parte del datore di lavoro. Un rider 26enne di Elmas è stato denunciato dai carabinieri per simulazione di reato.

Il giovane il 12 marzo scorso ha chiamato il 112, denunciando di essere stato rapinato da alcuni cittadini stranieri tra le 21,30 e le 22 in via Riva Villasanta a Cagliari. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini e visionando anche le riprese delle telecamere della zona hanno appurato che non si era verificata nessuna rapina. Messo alle strette, il rider ha confessato di aver perso il marsupio con il denaro che avrebbe dovuto consegnare al titolare della pizzeria.

Il giovane è stato anche multato perché guidava nonostante gli fosse stata revocata la patente. (ANSA).