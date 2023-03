Processioni e turismo, a Cagliari riti della Settimana santa

(ANSA) - CAGLIARI, 24 MAR - Tradizione. Ma anche religione e turismo. Al via sabato 25 marzo "In cammino tra storia e fede", il programma di appuntamenti con i riti della Settimana Santa a Cagliari.

Nelle piazze e nelle strade le processioni delle Arciconfraternite: Solitudine, Santissimo Crocifisso Gonfalone di Sant'Efisio Martire, il Comitato di Santa Maria Chiara e la Congregazione degli Artieri di San Michele. Le iniziative andranno avanti fino al 17 aprile.

"Abbiamo fatto un grande lavoro - spiega il sindaco Paolo Truzzu - per portare all'attenzione dei fedeli e di tutta la città un momento religioso al quale i cagliaritani tengono molto. E che negli ultimi anni ha assunto una importante valenza anche sul piano turistico. Un connubio importante perché attraverso la valorizzazione delle nostre tradizioni e della cultura, attiviamo un meccanismo di richiamo e attenzione non solo per i nostri concittadini ma anche per chi viene a visitare la città".

Primi giorni tra settenari, messe e vestizione della Madonna.

Poi venerdì la prima grande processione dei Santi misteri. Il Giovedì santo la camminata religiosa con un ospite di eccezione: il simulacro di Sant'Efisio. Con partenza dalla chiesetta del martire guerriero a Stampace. Poi i classici riti: Su Scravamentu, s'Incontru e s'Inserru.

"Il programma di quest'anno - afferma l'assessora alla Cultura, Maria Dolores Picciau - è particolarmente ricco perché è nato grazie alla grande collaborazione tra l'amministrazione e le arciconfraternite. Siamo riusciti a soddisfare le esigenze di tutti e abbiamo voluto dare risalto alla Settimana Santa anche con una nuova campagna di comunicazione di un evento che è sempre molto atteso e molto sentito. E che sono certa che attirerà la presenza di molti turisti che vorranno vivere la suggestione di questi riti".

Sarà anche una festa di turismo: "Non solo religioso ma anche esperenziale - ha detto l'assessore al Turismo, Alessandro Sorgia- sono certo che le nostre attività produttive e le strutture recettive si faranno trovare pronte". (ANSA).