Basket: una lanciatissima Dinamo aspetta visita di Tortona

(ANSA) - SASSARI, 24 MAR - La Dinamo Banco di Sardegna è pronta per un'altra grande sfida al vertice: domenica, palla a due alle 19:30, al PalaSerradimigni arriva Tortona, terza forza del campionato.

"Gli esami non finisco mai, questo sarà difficile, abbiamo di fronte un'altra partita impegnativa. Ci arriviamo con fiducia ed entusiasmo. Abbiamo voglia di fare una buona partita, il pubblico si sta avvicinando sempre di più e questo spinge molto la squadra. In settimana c'è stato qualche problema fisico, vediamo avvicinandoci alla partita chi riuscirà a recuperare" ha commentato il coach dei sassaresi, Piero Bucchi, che dovrà aspettare domenica mattina per sapere se potrà contare su il play Robinson e l'ala Jones, ancora alle prese con gli infortuni.

"Diciamo che dobbiamo cercare di essere sempre pronti, tutti quelli che vengono impegnati rispondono con energia. Stiamo reagendo molto bene, chi va in campo riesce sempre a dare il massimo. La squadra è pronta e questa è la cosa importante. Per quanto riguarda gli infortunati vediamo nei prossimi due giorni, decideremo domenica mattina se saranno in grado di giocare o no", ha concluso Bucchi. (ANSA).