Aou Sassari: percorso pazienti con infezioni osteoarticolari

(ANSA) - SASSARI, 24 MAR - Un percorso che punta a garantire la presa in carico del paziente con infezioni osteoarticolari, a facilitare l'accesso alle cure mediante la definizione e applicazione di un percorso finalizzato a implementarne la diagnosi precoce quindi a garantire uno standard elevato della qualità del trattamento medico e chirurgico integrato. È il nuovo percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) realizzato dall'Aou di Sassari e dedicato alle infezioni osteoarticolari.

Un progetto che vede coinvolte, in una collaborazione multidisciplinare, la clinica di Malattie infettive, la clinica di Ortopedia quindi i professionisti delle strutture di Radiologia e di Ortopedia e traumatologia dell'Aou di Sassari.

"Le malattie osteoarticolari cronico -degenerative - spiegano i medici Antonello Caddeo di Malattie Infettive e Francesco Pisanu della clinica Ortopedica - hanno un'elevata incidenza a causa del progressivo incremento e dell'invecchiamento della popolazione. In Sardegna si stima che vengano realizzati ogni anno oltre 2000 impianti protesici. Per questi una percentuale compresa tra lo 0,4 e il 3% circa fa registrare una infezione peri-protesica. Si devono aggiungere a questi i traumi ortopedici - affermano i due specialisti che hanno redatto il Pdta - che richiedono spesso una chirurgia ricostruttiva con impiego di materiali metallici e biologici. Questi contribuiscono ad ampliare l'insorgenza di possibili complicanze infettive".

"Ecco allora la necessità di creare un percorso per gestire questo tipo di infezioni articolari che possono svilupparsi in questo tipo di pazienti. Un percorso che unificasse i servizi erogati da vari professionisti all'interno della nostra azienda e semplificasse l'offerta assistenziale per l'utente", affermano Caddeo e Pisanu.

Il fulcro di questo Pdta è l'ambulatorio di infezioni osteoarticolari (Aio), costituito da un'equipe multidisciplinare qualificata, che provvede alla presa in carico del paziente dal processo diagnostico fino al follow-up. Il team di valutazione è composto da un dirigente medico ortopedico, da un dirigente medico infettivologo, da un dirigente medico radiologo. (ANSA).