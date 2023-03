SiVinceTutto SuperEnalotto, a Nuoro un 6 da 43.500 euro

Nell'estrazione di mercoledì 22 marzo del concorso della formula settimanale di SiVinceTutto SuperEnalotto è stato centrato un "6" dal valore di 43.563,72 euro a Nuoro nel punto vendita Sisal Tabacchi Edicola in via Badu e Carros, 1, tramite schedina cartacea nuovo SVT 2 pannelli.

La combinazione è stata 7, 9, 17, 25, 68, 89 ed il montepremi complessivo in palio è stato di 167 mila euro.