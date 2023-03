Sui pedali per combattere la fibrosi cistica con Fabio Aru

"La ricerca sui pedali", iniziativa charity sportiva giunta alla terza edizione, attraverserà la Sardegna dal 25 al 29 aprile, con partenza da Assemini con la partecipazione straordinaria di Fabio Aru. A seguire, il tour toccherà Villasimius (il 25 aprile), Sanluri e Riola Sardo (26), Porto Torres (27), Alà dei Sardi (28), Budoni e Siniscola (29).

"La ricerca sui pedali" è un evento di sensibilizzazione sulla fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa in Europa, senza ancora una cura risolutiva, nata da un'idea di Oronzo De Tommaso, delegato della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica di Brindisi Torre, padre di una ragazza con la fibrosi cistica, che ha fatto della sua passione per la bici un volano per raccogliere fondi per la ricerca.

L'iniziativa ha incontrato l'interesse di Rosario Grasso, volontario FFC Ricerca in Sicilia, e di Virginia Fiori, delegata FFC Ricerca a Firenze, entrambi ciclisti amatoriali, anch'essi con la fibrosi cistica. Riuscire a pedalare per lunghi tratti con la fibrosi cistica non è cosa da tutti. Aru è stato il primo sardo (e quarto italiano assoluto dopo Gimondi, Moser e Nibali) ad aver indossato la maglia rosa del Giro d'Italia, la gialla al Tour de France e quella rossa della Vuelta in Spagna. "Siamo orgogliosi di avere il campione Fabio Aru come testimonial di questo Charity Bike Tour che mira a sensibilizzare il territorio sull'importanza della ricerca - afferma De Tommaso -. Abbiamo voluto toccare tutte le Delegazioni FFC Ricerca presenti in Sardegna nell'ottica di approfondire la conoscenza di questa malattia genetica, detta anche malattia invisibile, che tocca oltre 6.000 persone in Italia, di cui circa un 30% purtroppo ancora orfane di terapia. Un'incidenza significativa che registra nel nostro Paese un portatore sano FC ogni 30 persone, spesso senza saperlo".

La fibrosicistica si presenta dalla nascita a causa di un mutazione del gene Cftr e si manifesta in maniera cronica progressiva alterando le secrezioni di molti organi, contribuendo al loro deterioramento.