Pasqua, Sassari si immerge nella Settimana santa

Sarà un'attesa ricca di funzioni, veglie, processioni quella che a Sassari precederà la Pasqua. Le confraternite religiose di antica origine e ancora attive in città, hanno organizzato, insieme con il Comune e con l'Arcidiocesi, una Settimana santa densa di appuntamenti.

Le iniziative prenderanno il via venerdì 25 marzo e si svolgeranno nel centro storico. Da sabato 25 marzo a venerdì 31 marzo alle 9 e alle 17,50 la chiesa di Sant'Antonio Abate ospita il solenne Settenario predicato in onore della Santissima vergine addolorata con il tradizionale canto dello "Stabat Mater" e "Gosos" in sardo a cura della Arciconfraternita dei Servi di Maria.

Il 2 aprile, domenica delle Palme, Alle 10:30 in piazza Fiume si terrà la Benedizione delle Palme e a seguire la Processione verso la Cattedrale con le Confraternite Riunite e i fedeli.

Alle 11 nella Cattedrale di San Nicola Monsignor Gian Franco Saba, Arcivescovo di Sassari, presiederà il Pontificale.

Numerose le processioni che si svolgeranno durante la Settimana santa. La prima il 4 aprile, martedì santo, è il giorno della processione, che inizierà alle 18.30 dalla chiesa della Monache Cappuccine, con sosta nella chiesa di San Giacomo, e tappa nella Cattedrale. Poi ancora il mercoledì delle ceneri, e il giovedì con il pellegrinaggio di veglia nelle sette chiese, le cosiddette "Cerche nei sepolcri".

Il venerdì santo si terranno le processioni principali: una al mattino, preceduta alle 9 dal rito della Crocifissione di Cristo, nella chiesa della Santissima Trinità. La seconda alla sera, preceduta, alle ore 18.15 dal rito della deposizione del Cristo morto, sempre nella chiesa della Santissima Trinità. Il sabato, nella cattedrale di San Nicola si terrà la veglia pasquale, dalle 22, presieduta dall'arcivescovo di Sassari, Gianfranco Saba. Infine, le ultima processioni si svolgeranno la domenica di Pasqua, con incontro alle 10,30 in piazza Mazzotti e Santa messa nella cattedrale.

Le manifestazioni della Settimana santa sono promosse dal Comune, che, nel 2017, insieme con altre 25 città italiane (tra cui Alghero e Castelsardo), ha sottoscritto il Protocollo d'intesa promosso dall'associazione Europassione per l'Italia, per il riconoscimento dei riti della Settimana santa come Patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'Unesco.