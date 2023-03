Università: Bernini, stiamo creando un Erasmus nazionale

"Il calo del numero di studenti universitari mi preoccupa, ma stiamo cercando le soluzioni migliori per invertire questa tendenza. Stiamo lavorando per creare un Erasmus nazionale che favorisca il movimento degli studenti fra gli atenei italiani". Lo ha dichiarato la ministra dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine dell'inaugurazione del 461/o anno accademico dell'Università di Sassari, ribadendo che per contrastare il calo delle iscrizioni e l'abbandono degli studi universitari il Governo pensa a un Erasmus nazionale.

"In questo modo - ha aggiunto Bernini - cercheremo di supportare gli studenti in modo che possano acquisire competenze, naturalmente sostenendo chi non ha le possibilità economiche".