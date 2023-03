Nel forno di casa un chilo di droga, arrestato 56enne

Nascondeva nel forno in cucina oltre un chilo di marijuana. In manette è finito un 56enne di Sinnai.

I poliziotti del Commissariato di Quartu lo tenevano da diverso tempo sotto controllo e ieri hanno deciso di perquisire la sua abitazione trovando all'interno dell'abitazione, nascosti nel forno, sette sacchi di nylon che contenevano 1,2 chili di marijuana e un contenitore con dentro 14 grammi di hascisc.

Durante la perquisizione sono state anche sequestrate anche 10 cartucce calibro 16, a pallettoni, detenute illegalmente.

Il 56enne è stato tratto arrestato per detenzione e spaccio di droga e adesso si trova ai domiciliari in attesa del processo.