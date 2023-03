Fondi Sardegna: 2 anni 7 mesi a ex consigliere Fortza Paris

I giudici del tribunale di Cagliari hanno condannato a 2 anni e 7 mesi di reclusione Eugenio Murgioni, ex consigliere regionale di Fortza Paris e attuale sindaco di Castiadas, finito sotto processo per lo scandalo dei fondi destinati ai gruppi della XIII e XIV legislatura che ha visto coinvolti una ottantina di esponenti politici sardi. La pm Rossella Spano aveva chiesto per l'imputato una condanna a 4 anni di carcere.

Il tribunale ha ritenuto Murgioni colpevole di peculato ma ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per i fatti maturati sino al 13 agosto 2007, le contestazioni che hanno portato alla condanna si riferiscono dunque a fatti successivi. L'avvocato difensore, Massimiliano Ravenna, ha già annunciato ricorso in appello.

Murgioni era stato arrestato nel 2014 per ordine del gip: il giudice infatti aveva ravvisato un pericolo di inquinamento probatorio. Il sindaco rischia anche la sospensione dall'incarico nel caso venisse applicata la legge Severino, ma si dovrà prima aspettare il deposito della sentenza entro i prossimi 90 giorni.