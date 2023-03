Einstein Telescope: Bernini, università devono fare sistema

Dopo aver presenziato all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Cagliari, la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, oggi è a Sassari in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'ateneo turritano.

"Le due università di Sassari e di Cagliari sono ecosistema della crescita e devono fare sistema per portare l'Einstein Telescope a Sos Enattos. Ieri ho visitato il sito a Lula e sono più che mai convinta che sia il luogo ideale dove sviluppare la ricerca", ha detto la ministra.

"Il calo del numero di studenti universitari mi preoccupa, ma stiamo cercando le soluzioni migliori per invertire questa tendenza. Stiamo lavorando per creare un Erasmus nazionale che favorisca il movimento degli studenti fra gli atenei italiani", ha dichiarato Bernini ribadendo che per contrastare il calo delle iscrizioni e l'abbandono degli studi universitari il Governo pensa a un Erasmus nazionale. "In questo modo - ha aggiunto l'esponente del governo Meloni - cercheremo di supportare gli studenti in modo che possano acquisire competenze, naturalmente sostenendo chi non ha le possibilità economiche".