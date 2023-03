Commercio: a Cagliari 1200 esercizi, 265 mln di fatturato

Milleduecento aziende tra bar, ristoranti e locali. Quasi 450 sono nel centro storico di Cagliari, 686 nel resto della città per un totale di 1.124 imprese. Gli occupati sono 3.300: 50 per cento donne, 64 per cento sotto i 40 anni e il 3 per cento stranieri. Il fatturato ammonta a 265 milioni di euro, il valore aggiunto a 130 milioni. Sono i dati sono presentati nel corso del dibattito organizzato dalla Fipe Confcommercio Sud Sardegna dal titolo "Pubblici esercizi e turismo. La città e il ruolo turistico delle imprese nel 2023".

Il presidente di Confcommercio Sud Sardegna, Alberto Bertolotti, che ha aperto i lavori, ha rimarcato il ruolo delle aziende in città. "Confido sul fatto che Cagliari e tutto il suo sistema, quindi attività produttive e amministrazioni siano tese ad elevare l'asticella della qualità, ho il sogno che il nostro capoluogo di regione possa diventare il principato di Monaco del Sud del Mediterraneo".

Qualche problema. Spesso non viene riconosciuto il nostro ruolo all'interno della comunità", spiega il presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna, Emanuele Frongia, che ha illustrato i dati, "il nostro obiettivo è infatti definire una tappa fissa per capire quale è il nostro futuro in città, quale la nostra funzione sociale tenendo conto anche della vitalità economica che possono portare le nostre attività con la promozione enogastronomica del territorio e il mantenimento occupazionale". Il presidente regionale di Federalberghi, Paolo Manca, ha rimarcato che "La stagione estiva si prospetta positiva con numeri superiori al 2019, quindi a livello regionale si dovrebbero contare oltre 15 milioni di presenze".