Covid: Gimbe, curva in calo ma non in tutte le province

Il Covid non è ancora sparito ma in Sardegna prosegue la curva discendente del virus. Anche se non qualche differenza territoriale. Lo evidenzia la Fondazione Gimbe nel suo consueto monitoraggio del lunedì. Nella settimana tra il 10 e il 16 marzo si registra un miglioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti (25,1 rispetto al 29,8 della rilevazione precedente) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-15,5%) rispetto alla settimana scorsa.

Il calo più evidente nella provincia di Sassari con 21 casi per 100mila abitanti e un -33,3%. Segue la Città metropolitana di Cagliari con 29 casi per 100mila ab.(-21,3%), quindi il Sud Sardegna con 26 (-15,5% rispetto alla settimana precedente). Salgono invece i casi a Oristano (28 , +50% ) e nel Nuorese (24, +29,7%) Sono ancora sopra la media nazionale i posti letto in area medica (6,6%) occupati da pazienti Covid-19; mentre sono sotto la media nazionale quelli in terapia intensiva (0,5%).

La campagna vaccinale si conferma al palo: la percentuale di popolazione che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 13,8% (media Italia 14%) a cui aggiungere la popolazione temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 0,3%.

La popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 18,4% (media Italia 15,8%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 1,3%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 22,6% (media Italia 31,3%), mentre quello con quinta dose è del 10,9% (media Italia 15,7%). Tra i 5 e gli 11 anni, i bambini che hanno completato il ciclo vaccinale sono solo il 41,8% (media Italia 35,4%) a cui aggiungere un ulteriore 4,4% (media Italia 3,2%) solo con la prima dose.