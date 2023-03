Bernini, 'più posti in medicina in base a mercato lavoro'

"Ad aprile i tempi saranno maturi: avremo un'apertura agli studenti del 20-30 per cento nelle facoltà di medicina, non casuale ma sulla base del mercato del lavoro". Lo ha anticipato la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico a Cagliari. "Naturalmente - ha spiegato l'esponente del governo Meloni - dovremo anche rivedere i criteri delle scuole di specializzazione perché non possiamo poi permetterci che una volta ottenuta l'apertura, compatibilmente con le esigenze delle singole facoltà, ci sia un collo di bottiglia".

APPELLO AGLI STUDENTI, 'NON ABBIATE PAURA DEL MERITO' - "La vita non è una gara, non bisogna avere paura del merito, anche gli errori insegnano qualcosa". Lo ha detto la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico a Cagliari rivolgendosi agli studenti che stanno seguendo le lezioni e sostenendo i primi esami. "Non abbiate paura di sbagliare dagli errori si impara", questo il suo messaggio.