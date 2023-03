Aerei: quaranta nuovi voli per Pasqua e ponte 25 aprile

Sono stati potenziati voli da e per la Sardegna nei giorni intorno a Pasqua e per il ponte del 25 aprile. Lo comunica l'assessorato regionale dei Trasporti che ha dato il nulla osta operativo a Ita Airways per quaranta voli aggiuntivi sulle rotte Alghero-Milano Linate (22) e Cagliari-Milano Linate (18) e viceversa per i periodi dal 3 al 12 aprile e dal 20 al 28 aprile.

Non solo. Dopo le polemiche nate all'indomani dell'aggiudicazione della procedura negoziata per l'assegnazione delle rotte in continuità territoriale dall'aeroporto Riviera del Corallo di Alghero, sarà ripristinato il volo Ita Alghero-Milano e ritorno delle 7 del mattino. A oggi, il primo volo non parte prima delle 9 con disagi denunciati soprattutto da chi parte dalla Sardegna per questioni lavorative o sanitarie.