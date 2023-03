Schianto in moto a Cagliari,muore in ospedale dopo un giorno

È morto questa mattina all'ospedale Brotzu di Cagliari il motociclista coinvolto ieri sera in un incidente stradale in viale Marconi, all'altezza dell'incrocio di Is Pontis Paris.

La vittima, Maurizio Muscas, commerciante cagliaritano di 62 anni, stava attraversando il crocevia tra Cagliari e Quartu Sant'Elena quando, per cause ancora da chiarire, si è schiantato in sella alla sua moto contro il guardrail.

Le sue condizioni del centauro erano subito apparse gravissime. L'uomo era stato trasportato con l'ambulanza del 118 al Brotzu in codice rosso.

Stamattina il decesso a causa delle ferite riportate nell'incidente.