Lirico Cagliari: martedì 21 il debutto del Quartetto Kuss

Martedì 21 marzo alle 20.30 (turno B) è in programma il sesto appuntamento della Stagione concertistica 2023 del Teatro Lirico che prevede il debutto a Cagliari, in formazione solistica, del Quartetto Kuss (suonarono insieme al Quartetto Vogler nel febbraio 2010).

Sul palco Jana Kuss e Oliver Wille (violini), William Coleman (viola), Mikayel Hakhnazaryan (violoncello). La caratteristica distintiva della celebre compagine cameristica è sicuramente la creazione di programmi "concettuali"; proponendo brani basati su temi comuni, il Quartetto infatti offre esperienze uniche sia ad un pubblico abituale sia ai nuovi ascoltatori.

Il programma prevede l'esecuzione di Quartetto in Do maggiore "Delle dissonanze" K. 465 di Wolfgang Amadeus Mozart; Quartetto in do diesis minore op. 131 di Ludwig van Beethoven. Lo spettacolo ha una durata complessiva di 1 ora e 30 minuti circa, compreso l'intervallo.

La Stagione concertistica 2023 prevede due turni di abbonamento (A, B): la campagna abbonamenti è aperta e i nuovi abbonamenti sono in vendita fino a sabato 10 giugno (termine ultimo per abbonarsi ad un numero ridotto di spettacoli).

Prezzi biglietti: platea 35 euro (settore giallo), 30 (settore rosso), 25 (settore blu). Prima loggia 30 euro (settore giallo), 25 (settore rosso), 20 (settore blu). Seconda loggia 10 euro (settore unico).