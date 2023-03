Volo sanitario urgente per neonato di 15 giorni

Un neonato di 15 giorni, in imminente pericolo di vita, è stato trasportato oggi d'urgenza da Cagliari a Ciampino con velivolo F900 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare. Il piccolo paziente - rende noto l'Aeronautica Militare - in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferito d'urgenza dal Presidio Ospedaliero "Duilio Casula" all'Ospedale pediatrico "Bambino Gesù" di Roma. Nello specifico, il piccolo paziente ha viaggiato all'interno di una culla termica, monitorato ed assistito da un'equipe medica. Il volo salva-vita è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Cagliari , dalla Sala Situazione di Vertice del Comando della Squadra Aerea che ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Il velivolo è decollato dall'aeroporto di Ciampino in mattinata per dirigersi verso l'aeroporto di Cagliari dove il neonato, è stato subito imbarcato sul velivolo per il trasporto d'urgenza. Dopo l'atterraggio presso l'Aeroporto di Ciampino, avvenuto alle 13:30 locali, l'ambulanza si è diretta all'Ospedale pediatrico "Bambino Gesù" di Roma per il successivo ricovero.