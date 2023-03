Solidarietà in aeroporto Olbia, giornata donazioni di sangue

Lo scopo è quello di aiutare chi ha più bisogno: la Geasar, seguendo quello che è il suo costante impegno a sostegno della comunità locale e la sua attenzione alle tematiche a carattere sociale, come la nota criticità relativa alla carenza di sangue nelle strutture sanitarie, organizza in collaborazione con l'Avis Olbia una raccolta di sangue nell'aeroporto Costa Smeralda.

L'appuntamento è fissato per martedì 21 marzo dalle 8 alle 12 nel punto di raccolta mobile che si troverà all'ingresso dell'aerostazione. I donatori potranno parcheggiare gratuitamente al "Main Park" e usufruire di una colazione al "Kara Food Bar" offerta da Cortesa.

L'insufficienza di sangue e plasma negli ospedali e nelle strutture sanitarie rappresenta un'emergenza costante in Sardegna, soprattutto per quanto concerne la cura dei pazienti talassemici e non solo. La Geasar invita, quindi, "tutta la comunità aeroportuale e la cittadinanza a partecipare, a condividerne informazioni sull'appuntamento con amici e colleghi, perché donare il sangue è un atto di solidarietà, un gesto semplice con il quale è possibile salvare molte vite".