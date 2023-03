Con l'auto vola giù dalla scogliera, ferito un 46enne

Poteva avere gravi conseguenze lo spettacolare incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio lungo la strada provinciale 17, che collega Cagliari con Villasimius, all'altezza di Torre delle Stelle. Ferito, in modo non grave, un 46enne.

L'uomo era al volante di una Smart quando, per cause non ancora accertate, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada. La macchina è volata giù per una decina di metri da una scogliera, finendo in acqua. Il conducente è stato inizialmente soccorso dal alcuni turisti e successivamente dai vigili del fuoco arrivati sul posto con l'elicottero e con i sommozzatori.

Sul posto sono anche arrivati i carabinieri della Compagnia di Quartu, la Capitaneria di Porto e l'Elisoccorso del 118 che ha trasportato il 46enne all'ospedale Brotzu. I vigili del fuoco stanno lavorando per recuperare l'auto.