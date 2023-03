Talent Day a Cagliari, mercato cerca addetti ricettività

Mancano addetti all'accoglienza, banconieri, personale di sala e cucina. Al via la seconda edizione del Talent Day Confcommercio Sud Sardegna: l'appuntamento in programma alla Mem di Cagliari lunedì 3 aprile dalle 15 alle 18 puó essere l'occasione per far incrociare le richieste delle aziende e gli obiettivi di chi sta cercando lavoro. "Lo scorso anno abbiamo accolto 40 aziende e circa 200 lavoratori - spiega il presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna Emanuele Frongia - la metà di loro ha trovato un posto di lavoro". Il progetto, marchiato Fipe, è finalizzato alla promozione di un mercato del lavoro efficiente e che intende favorire e facilitare l'incontro tra domanda e offerta.

"Oggi le aziende valutano sempre la professionalità, ma sono aperte al dialogo anche con risorse umane che abbiamo entusiasmo e voglia di apprendere".Il settore dei pubblici esercizi cerca lavoratori nel mondo di ristorazione, turismo, commercio e servizi.

"Si cerca personale per l'accoglienza, sala, banco e cucina - precisa Frongia - questo è un format finalizzato a creare una vera e propria borsa del lavoro con la realizzazione di stand personalizzati nei quali le aziende si presentano ai candidati.

Le aziende oggi si muovono per tempo alla luce di quanto accaduto precedentemente, e si valutano tutte le opportunità legate alla domanda e offerta di lavoro. Sarà un'opportunità in vista della Pasqua che darà il via alla stagione turistica".