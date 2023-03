"Setmana Santa de l'Alguer", scelta l'immagine degli eventi

(ANSA) - ALGHERO, 15 MAR - È il "Cristo con la Corona" l'immagine che rappresenterà gli eventi della "Setmana Santa del'Alguer 2023.

L'opera, realizzata da Nicolas Giovanni Marras, studente della classe 2A del Liceo Artistico "F.Costantino" di Alghero, è stata scelta dal Comune, dalla Diocesi Alghero-Bosa e dalla Confratenita della Misericordia quale immagine distintiva della comunicazione per le manifestazioni religiose che accompagneranno alla Pasqua, con le suggestive processioni per le vie della città.

L'immagine che rappresenterà i riti del 2023 è stata creata da Marras ispirandosi al pittore italiano Guido Reni, in particolare al dipinto realizzato nel 1637 "Cristo incoronato di spine".

L'elaborato è realizzato con la tecnica puntinista bicolore ed è suddiviso in due parti: in quella superiore appare la figura di Cristo col capo cinto da una corona di spine. In quella inferiore la città catalana si tinge di rosso.

Nel concorso per la scelta dell'immagine simbolo, dietro il vincitore si sono classificati al secondo e terzo posto gli studenti Adriana Caria, classe 4A Architettura e Monica Paolino, classe 5B Grafica Pubblicitaria. (ANSA).