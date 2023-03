Partono nuovi cantieri, rivoluzione del traffico a Cagliari

Via Roma lato portici e il primo tratto di viale Trieste stanno per diventare un cantiere: entro il 27 marzo stop quasi totale alle auto per dare il via alla riqualificazione delle due strade anche in vista, soprattutto nell'arteria davanti al porto di Cagliari, della rivoluzione legata al passaggio della nuova metropolitana leggera. "Si tratta di due interventi molto importanti - ha detto il sindaco Paolo Truzzu illustrando insieme all'assessore al traffico Alessio Mereu il nuovo piano di viabilità alternativo sino al termine dei lavori - e sarà inevitabile qualche disagio. Ma è un po' come la ristrutturazione della casa: bisogna avere un po' di pazienza per poi poter poi disporre di spazi più belli e confortevoli. In questo caso parliamo di miglioramento e di valorizzazione anche economica di un pezzo di città".

In viale Trieste è prevista una riqualificazione paesaggistico-ambientale e del verde. Con novità sul traffico veicolare (privato, TPL urbano ed extraurbano) e pedonale tra introduzione della mobilità lenta e revisione delle aree di parcheggio e dei sottoservizi. Davanti al porto il progetto ha l'obiettivo di ridefinire, reinterpretare e ridisegnare l'assetto dell'asse della via Roma, a partire da piazza Matteotti e piazza Amendola, ricomprendendo l'isola centrale della via Roma. L'investimento complessivo è di circa 16 milioni. Con l'avvio dei cantieri saranno necessarie alcune modifiche alla viabilità ricompresa tra l'intersezione tra via Roma e viale Trieste e l'intersezione tra viale Bonaria e via Stazione Vecchia. Previsto l'obbligo di svolta a destra su viale Bonaria da via Stazione Vecchia. Il traffico proveniente da viale Diaz, via XX Settembre e via Regina Margherita sarà indirizzato su via Pirastu. Previsto anche l'obbligo di svolta a sinistra sul Largo Carlo Felice da via Roma fronte Municipio. In via Roma sarà permesso il transito esclusivamente agli autorizzati.

Altre novità: doppio senso di marcia in via Roma, nel tratto compreso tra viale Trieste e via Sassari; inversione del senso di marcia in via Sassari nel tratto compreso tra via Roma e via Crispi, in direzione Piazza del Carmine. E ancora inversione del senso di marcia in via Maddalena, nel tratto compreso tra viale Trieste e via Roma, in direzione via Roma. Infine inversione del senso di marcia su via Crispi, nel tratto compreso tra via Sassari e via Angioy, in direzione via Angioy.