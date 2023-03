Girotonno: sei paesi in gara, sul palco i Nomadi e Raf

(ANSA) - CARLOFORTE, 15 MAR - Carloforte diventa palcoscenico di una sfida ai fornelli tra chef di sei paesi del Mediterraneo.

La cittadina dove si parla tabarchino, sull' Isola di San Pietro, Sardegna sud occidentale, accoglie per la 19/a volta, dal 1 al 4 giugno, Girotonno.

In primo piano il tonno, da valorizzare e interpretare attraverso le ricette proposte all' interno della Tuna Competition, la gara gastronomica internazionale, cuore della rassegna. Due le giurie, quella tecnica, presieduta da Chiara Maci, food blogger e sommelier e popolare, con ilpubblico che potrà assaggiare e votare i piatti in gara acquistando il ticket.

L'antica e caratteristica cittadina, rotta privilegiata del "corridore dei mari", sarà quindi nuovamente al centro di importanti momenti di confronto tra regioni che ancora mantengono viva la cultura millenaria di tonni e tonnare e la plurisecolare tradizione di pesca.

Ad affiancare il Comune di Carloforte nell'organizzazione della rassegna ci sarà l'agenzia Feedback. Il tonno si potrà degustare anche al Tuna village, il villaggio gastronomico sulla banchina Mamma Mahon. Ogni giorno vengono proposte diverse specialità.

Cucina ma anche tre spettacoli gratuiti: il 1 giugno arrivano a Carloforte i Nomadi con il loro "Live tour 2023" che celebra 60 anni di musica. Il 2 è in scena la comicità coinvolgente di Uccio De Santis, protagonista dello show "Stasera con Uccio", viaggio attraverso gag e racconti di vita. Il 3 è ancora musica live con Raf, per un atteso ritorno sul palco. "Vi accoglierò con nuove sonorità - ha detto l'artista - e nuove canzoni.

Musica e parole con l'energia e le emozioni di sempre". (ANSA).