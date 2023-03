Camion si ribalta sulla 131 nel Sassarese, strada bloccata

Un camion che trasportava sabbia si è ribaltato sulla strada statale 131, subito dopo le gallerie di Chighizzu, in direzione Cagliari, bloccando completamente la strada.

Il mezzo pesante ha agganciato il guard-rail e si è rovesciato di lato facendo una mezza giravolta e spandendo il carico di sabbia sulla carreggiata.

Non ci sono feriti, ma il traffico in entrata e in uscita da Sassari è bloccato, con le auto in coda per chilometri, costrette a percorrere i tornanti di Scala di Giocca per arrivare in città o immettersi sulla 131.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale oltre al personale dell'Anas.