Apre "Casa Amica", la quarta del progetto Vita Indipendente

(ANSA) - CAGLIARI, 15 MAR - L'assessora alle Politiche Sociali, Benessere e Famiglia, Viviana Lantini ha inaugurato la nuova "Casa Amica", quarta struttura del progetto ministeriale "Vita Indipendente" che accoglierà cinque donne attualmente in carico ai servizi socio-sanitari.

Realizzato dal Servizio Politiche Sociali con il sistema della co-progettazione con il Terzo Settore, il progetto si arricchisce di una nuova abitazione per persone con disabilità che potranno iniziare e sperimentare un percorso di Vita Indipendente.

La nuova dimora, che ha preso il nome di "Casa Amica" su indicazione degli ospiti delle altre case, sarà fondamentale nel percorso di autonomia delle donne ospiti, guidato e sostenuto da operatori professionali messi a disposizione dal partner di Progetto, la Cooperativa Sociale Agape.

La finalità dell'iniziativa è quella di sviluppare le autonomie relative alla vita quotidiana e sostenere percorsi di inclusione sociale che, al termine del progetto stesso, guideranno le persone interessate verso ulteriori sviluppo.

Attualmente sono 13 le persone ospitate in altre dimore.

"Sono molto felice - il commento dell'assessora Lantini - di aver potuto inaugurare questa nuova Casa Amica che rientra nel progetto del Comune di Cagliari, dedicato ad una fascia della popolazione che necessità di attenzione e inclusione. Una iniziativa che ha preso il via a fine 2019 grazie al contributo del partner di progetto, la cooperativa Agape. Vengono elaborate e realizzate iniziative di inclusione sociale, abitativa e lavorativa per donne e uomini fragili nella nostra città. Ad oggi sono stati avviati quattro bellissimi appartamenti pieni di luce e con ogni comfort". (ANSA).