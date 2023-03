Tappa a Quartu per celebrare la carriera di Raffaele Pisu

Anche Quartu aderisce alle celebrazioni per la carriera dell'attore Raffaele Pisu, scomparso nel 2019 a 94 anni, con la partecipazione al progetto "Raffaele Pisu Mattatori Brava Gente". L'evento itinerante ripercorre i 70 anni di attività dell'artista poliedrico, attraverso una mostra fotografica, una video installazione, la presentazione di un libro a lui dedicato, la proiezione del restaurato "Italiani Brava Gente" e l'esposizione dei suoi quadri.

Inaugurato a Pesaro il 25 novembre scorso, con tappe anche alla Casa del Cinema di Roma e a Bologna, l'omaggio si concluderà proprio nell'Isola originaria della famiglia di Pisu, indimenticato showman, attore radiofonico, teatrale cinematografico e televisivo, comico, conduttore. L'appuntamento a Quartu è da venerdì 17 a mercoledì 29 marzo all'ex Convento dei Cappuccini.

Si parte venerdì alle 18 con la presentazione ufficiale del volume "Raffaele Pisu Mattatori Brava Gente" di Andrea Maioli a cui farà seguito la proiezione della versione restaurata del film "Italiani brava gente", presentata nel 2018 alla Festa del Cinema di Roma, grazie al finanziamento di Genoma Films e al restauro del Centro sperimentale di cinematografia-Cineteca nazionale.

L'evento celebrativo ripercorre l'effervescente carriera di Pisu anche con una mostra di fotografie tratte dall'archivio privato, con una video installazione che proporrà in loop volti ed espressioni dell'artista e con un secondo video in cui è montata una sequenza di brani tratti da un'intervista realizzata nel 2019 dal figlio Antonio, quando Raffaele aveva 92 anni.

Inoltre, una sezione della mostra è dedicata alle sue molteplici interpretazioni cinematografiche e in particolare al film "Italiani brava gente" (1964), di Giuseppe De Santis, in cui l'attore si distinse in un inedito e straordinario ruolo drammatico. Saranno esposte rare foto di backstage scattate durante le riprese.