Ponte Diana, Anas fa partire lavori su viabilità alternativa

L'avvio del cantiere è previsto per il prossimo lunedì 20 marzo e i lavori si concluderanno entro trenta giorni: l'Anas ha consegnato all'impresa esecutrice i lavori di riqualificazione della viabilità alternativa a seguito della chiusura del ponte Diana sulla strada statale 392, a Oschiri, in provincia di Sassari. Dai primi giorni di giugno del 2022 infatti, il ponte sul lago Coghinas è stato interdetto al traffico dopo che alcune ispezioni tecniche avevano evidenziato un peggioramento delle condizioni di conservazione e funzionalità della struttura.

In quella occasione, l'Anas individuò come viabilità alternativa le strade di proprietà comunale denominate "Berchidda-Ponte Diana" e "Silvani-Fioridas- Sa Contra-Sa Buttiglia-Sa Moddita", tra Berchidda e Oschiri. Strade in condizioni pessime, al centro delle proteste dei cittadini culminate lo scorso 25 febbraio con una iniziativa provocatoria ma anche di denuncia: in 20 tra allevatori e imprenditori di Oschiri si sono messi a riparare a loro spese parte delle buche aperte lungo il tracciato.

Per il presidente del comitato Ponte Diana, Gianfrancesco De Candia, una protesta pacifica e insolita che ha portato i suoi frutti. "Siamo felici - commenta - che l'Anas abbia ascoltato le nostre voci di protesta e si parta ora con i lavori su una strada che consente ogni giorno a molti noi imprenditori di raggiungere le nostre aziende e a tanti cittadini di tornare invece alle proprie case. Continueremo a vigilare sia su questi lavori, ma soprattutto sulle tempistiche per la riapertura del ponte, su cui chiediamo ancora una volta di accelerare".

Il 7 marzo scorso, a seguito del completamento dell'iter autorizzativo che vede coinvolte anche le amministrazioni comunali di Oschiri e Berchidda, è stato possibile dare il via all'inizio dei lavori di riqualificazione sulla viabilità alternativa, che verranno eseguiti a spese dell'Anas.