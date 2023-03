Nebbia su Cagliari, volo da Roma atterra ad Alghero

Una fitta nebbia ha causato disagi questa mattina all'aeroporto di Cagliari Elmas, ma solo per i voli in arrivo.

L'aereo Ita Airways proveniente da Roma Fiumicino non ha potuto atterrare nello scalo del capoluogo ed è stato dirottato ad Alghero.

Il successivo volo Ita, partito da Milano Linate, invece, è atterrato a Cagliari ma con un quarto d'ora di ritardo, quando la situazione è tornata alla normalità.

L'aeroporto "Mario Mameli" - fanno sapere dalla Sogaer, società di gestione dello scalo - è regolarmente operativo. L'aereo della Ita Airways è poi ripartito dallo scalo algherese e giunto alle 10.35 all'aeroporto di Cagliari.