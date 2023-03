Un ufficio di Polizia accanto al pronto soccorso di Nuoro

Un posto fisso di Poliziaal piano terra dell'ospedale San Francesco di Nuoro, in un ufficio adiacente al Pronto Soccorso, per prevenire ed eventualmente reprimere le aggressioni al personale sanitario, i cui casi si moltiplicano in tutta Italia, e per i casi di maltrattamenti e altro. Al taglio del nastro hanno partecipato il questore di Nuoro Alfonso Polverino, il prefetto Giancarlo Dionisi, il dirigente dell'azienda sanitaria nuorese, Paolo Cannas e la direttrice del nosocomio Grazia Cattina.

"Il posto fisso di Polizia nel presidio ospedaliero è necessario per dare la giusta serenità al personale sanitario spesso vittima di aggressioni, ma anche come punto di riferimento per i cittadini, soprattutto per chi si trova nelle fasi concitate della gestione dei codici rossi - ha spigato Polverino - In questi casi la presenza di un agente che faccia da tramite quando nascono problemi è fondamentale. Il servizio andrà avanti dalle 8 del mattino fino alle 20, mentre il servizio notturno sarà garantito dalle ronde delle volanti e da un numero interno che collega direttamente il Pronto soccorso con la sala operativa qualora si renda necessario un intervento".

"Il dialogo tra noi e il questore era iniziato tempo fa per lo studio di una soluzione adeguata per preservare il personale da eventuali problemi con gli utenti, ad esempio di pensando ad un numero diretto, utile soprattutto al personale del pronto soccorso - ha aggiunto il manager dell'Asl di Nuoro - Devo dire che da noi finora ci sono stati episodi di aggressione verbale ma mai un caso di aggressioni fisica. Ora con l'inizativa del ministero è stato possibile istituire il posto fisso di Polizia ed è una dimostrazione della vicinanza che c'è tra istituzioni, questo darà sicuramente maggiore senrenità ai lavoratori".