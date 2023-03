Covid: Gimbe, incidenza e casi ancora in calo nell'Isola

Sempre un miglioramento la curva epidemiologica del Covid in Sardegna. Lo rileva la Fondazione Gimbe nel consueto report settimanale . Tra il 3 e il 9 marzo l'incidenza per 100.000 abitanti cala dal 34,2 al 29,8 e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi del 13% rispetto alla settimana precedente.

Un calo generalizzato dell'incidenza in tutte le province: di più a Oristano (18 per 100mila abitanti e-41,7% rispetto alla settimana precedente), meno nel Sud Sardegna (30 e -2,8%). Nella città metropolitana di Cagliari l'incidenza è pari a 37x100mila ab. (-20,1% rispetto alla settimana precedente), nel Sassarese 31 (+3,5% rispetto alla settimana precedente) e nel Nuorese 18 (-26% rispetto alla settimana precedente) Restano sopra la media nazionale i posti letto in area medica (7,6%) occupati da pazienti Covid-19; mentre sono sotto media nazionale quelli in terapia intensiva (1%).

Sul fronte vaccini, la campagna è praticamente inesistente con numeri che non si discostano gli uni dagli altri da una settimana all'altra: la percentuale di popolazione che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è sempre pari al 13,7% (media Italia 13,9%) a cui aggiungere la popolazione temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 0,3%.

La popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 18,2% (media Italia 15,6%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 1,4%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 22,6% (media Italia 31,3%), mentre quello con quinta dose è del 10,8% (media Italia 15,6%). Tra i più piccoli, nella fascia 5-11 coloro che hanno completato il ciclo vaccinale sono solo il 41,8% (media Italia 35,4%) a cui aggiungere un ulteriore 4,4% (media Italia 3,2%) solo con prima dose.