Cede impalcatura in cantiere a Bari Sardo, grave operaio

Grave incidente sul lavoro intorno alle 12 a Bari Sardo, in Ogliastra. Un operaio di Villagrande, impegnato in un cantiere vicino alla torre in prossimità della spiaggia, è stato colpito da una impalcatura che ha ceduto all'improvviso travolgendolo. L'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso del 118 all'ospedale Brotzu di Cagliari dove si trova ricoverato nel reaprto di Rianimazione per un politrauma. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.