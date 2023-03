Carceri: detenuta psichiatrica salvata da agenti a Sassari

Una detenuta del carcere di Bancali, a Sassari, con problemi psichiatrici e di salute è stata salvata nella notte dagli agenti della polizia penitenziaria. La donna ha avuto un malore e i poliziotti l'hanno trovata nel bagno riversa per terra e l'hanno soccorsa chiedendo l'immediato intervento del medico. E' stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata dove è arrivata priva di sensi. È stata presa in cura dall'ospedale, dove si trova tuttora ricoverata.

"È il quinto grave malore che subisce questa detenuta, sempre soccorsa e salvata dal pronto intervento e dalla professionalità dei poliziotti - sostiene il segretario generale della Uil Pa Polizia penitenziaria della Sardegna, Michele Cireddu - Questo episodio dimostra chiaramente come, soprattutto in un istituto penitenziario, gli eventi siano determinati dagli attimi, ma dimostra ancora una volta, in maniera chiara, che i detenuti psichiatrici o con gravi problemi di salute, dovrebbero essere dappertutto tranne che in carcere".