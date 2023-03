Bruciata l'auto della cognata della sindaca di Abbasanta

(ANSA) - ORISTANO, 13 MAR - Attentato incendiario nella notte ad Abbasanta. Nel mirino è finita l'auto in uso alla cognata della sindaca di Abbasanta, Patrizia Carta. La macchina, una Fiat Stilo, era parcheggiata in via Dei diritti dell'uomo.

Qualcuno, intorno alle 4.30, ha appiccato il fuoco ed è fuggito, mentre le fiamme hanno distrutto completamente la vettura.

Sono stati i proprietari a dare l'allarme. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta, che hanno lavorato per circa un'ora prima di avere ragione del rogo e completare le operazioni di bonifica.

Sull'episodio indagano i carabinieri di Ghilarza. Contattata al telefono dall'ANSA, la sindaca di Abbasanta ha dichiarato: "Non ho alcuna spiegazione, non capisco. Confido nelle indagini e spero che si conosca presto la verità". (ANSA).