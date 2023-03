Focus on line sui disturbi alimentari

Si parla di disturbi alimentari e di come riconoscerli e curarli nella nuova puntata di "15 minuti con…" il talk di approfondimento sulla salute dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 14 marzo alle 17 sui social dell'Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell'Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell'Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull'inserto "Salute" del quotidiano.

Ospite della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile comunicazione e relazioni esterne dell'Aou, sarà il professor Bernardo Carpiniello, direttore della Psichiatria dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari.

I disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, come l'anoressia, la bulimia nervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata, sono patologie sempre più diffuse. In Italia, si stima che la prevalenza dell'anoressia sia dello 0.2-0.8%, quello della bulimia di circa il 3%. Inoltre, è accertato lo sviluppo di 4-8 nuovi casi di anoressia per anno su 100mila individui, mentre 9-12 per la bulimia, con un'età di esordio tra i 10 e i 30 anni, e un'età media d'insorgenza di 17 anni.

I disturbi alimentari possono essere causa di danni permanenti a tutti gli organi e apparati dell'organismo, influendo sul normale sviluppo corporeo, sulla salute fisica e mentale. In casi estremi, possono portare alla morte dell'individuo.