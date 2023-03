Ittiri terzo comune sardo che aderisce a Carta etica

(ANSA) - ITTIRI, 11 MAR - Lunedì 13 marzo il consiglio comunale di Ittiri dirà sì alla Carta Etica promossa dal linguista Prof. Arcangeli, professore ordinario all'Università di Cagliari in collaborazione con Giulia Giornaliste Sardegna coordinata dalla giornalista Susi Ronchi.

Facendo seguito alla delibera del consiglio comunale del 29 dicembre 2021 (su mozione presentata dalla minoranza e approvata dall'intero Consiglio comunale all'unanimità), Ittiri diventerà città dei diritti. È il terzo comune in Sardegna ad adottare la Carta Etica dopo Pula e Quartu.

I cinque punti enunciati, sottolineano l'importanza dell'evoluzione culturale raggiungibile con un lavoro di sensibilizzazione che tutti i soggetti presenti in consiglio comunale si impegnano a portare avanti, per promuovere anche a livello locale, una cultura volta a contrastare la violenza e la discriminazione con azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione .

" Dopo la giornata istituzionale, la Commissione pari opportunità si impegna a programmare una giornata intera di riflessione sul tema, portando avanti iniziative mirate", spiega in una nota Giovanna Bua, presidente Commissione Pari opportunità e capogruppo di maggioranza in consiglio comunale (ANSA).