Incendio in stabile migranti, foto-giornalista aggredito

Nuova aggressione alla stampa a Cagliari a distanza di pochi giorni dalle minacce ricevute dai giornalisti della testata Casteddu online. Il giornalista e fotografo Mario Rosas, che lavora per conto del quotidiano la Nuova Sardegna, è stato aggredito mentre documentava il rogo che ha devastato uno stabile occupato da migranti, in via Riva di Ponente.

"Un'aggressione condita di insulti e minacce, culminata dalla distruzione del teleobiettivo della macchina fotografica di Mario, strumento di lavoro e compagna di una pluridecennale attività di documentazione di innumerevoli e rilevanti accadimenti - spiega la presidente dell'Assostampa sarda, Simonetta Selloni - Mario Rosas è uno dei tanti professionisti che opera a proprio rischio e pericolo nel mondo dell'informazione senza tutele, se non la legge, alla quale si aggiunge l'auspicata sensibilità della testata per la quale presta la sua attività. A lui va la solidarietà incondizionata dell'Associazione della Stampa sarda, per la quale il tema di chi opera nel mondo dell'informazione senza tutele è di assoluto rilievo, come la necessità di garantire condizioni dignitose di lavoro senza le quali non c'è sicurezza né libertà".

Rosas ha sporto denuncia per l'aggressione e sono in corso le indagini per risalire agli autori del fatto.