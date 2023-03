Droga nella casa diroccata confinante, coppia in manette

In una casa diroccata, adiacente alla propria abitazione, nascondevano 5,5 kg di marijuana, 186 gr di hashish, 74 gr di cocaina, 4 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Lo hanno scoperto a Sinnai i carabinieri i carabinieri della stazione, insieme ai colleghi del Norm della Compagnia di Quartu Sant'Elena e ad un'unità cinofila del Nucleo di Cagliari, che hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due coniugi, un 51enne cagliaritano noto alle forze dell'ordine e una 56enne sassarese, incensurata.

I militari sono riusciti a risalire al nascondiglio della droga, andando a visionare le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza che dà sul giardino. Si vedeva il padrone di casa che si arrampicava su una scala per raggiungere il tetto di un'abitazione diroccata, confinante. Sotto le tegole sono state trovate le sostanze stupefacenti contenute in casse di plastica impermeabili.

Gli arrestati sono finiti ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.