Università Cagliari: certificato qualità servizi inclusione

Rinnovo della certificazione di qualità dei Servizi per l'inclusione e l'apprendimento (SIA) dell'Universitá di Cagliari che si occupano del supporto agli studenti con disabilità. L'ateneo segue da vicino il percorso di oltre 400 studenti con disabilità motoria, sensoriale visiva, uditiva, psichica, oltre 500 con dislessia e altri disturbi specifici dell'apprendimento e oltre 100 con altri bisogni educativi speciali "Bes", che impattano significativamente con gli apprendimenti, difficoltà di natura linguistica o socioeconomica.

L'Università ha anche arrivato una convenzione con l'Istituto dei ciechi della Sardegna "Maurizio Falqui" che effettuerà la trasformazione dei testi di studio in differenti formati accessibili per ipovedenti o non vedenti (ad esempio in formato digitale, con ingrandimento del testo, con contrasto o stampa Braille).

"Il risultato raggiunto - spiega il rettore Francesco Mola - conferma l'attenzione e l'impegno costante del team del SIA e dell'ateneo per il superamento di ogni barriera e favorire l'inclusione". I Servizi per l'inclusione e per l'apprendimento sono curati da un'equipe multidisciplinare, composta da tutor specializzate nell'ambito della disabilità e della dislessia (psicologhe, pedagogiste, tecniche della riabilitazione psichiatrica). Il team ha il compito di garantire il diritto allo studio con l'utilizzo di sussidi tecnici e didattici e con l'attivazione di specifici supporti a studenti e studentesse per tutto il percorso accademico.