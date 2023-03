Calcio: Lapadula show, il Cagliari torna alla vittoria

Ritorno alla vittoria per il Cagliari: dopo quattro pareggi consecutivi i rossoblù prendono tre punti con quattro gol.

La squadra di Ranieri prima trema per il gol del vantaggio dell'Ascoli con Forte al 19' del primo tempo. Poi pareggia, sorpassa e vince quattro a uno.

Lapadula grande protagonista. L'uno a uno arriva al 56' dopo un rigore concesso per atterramento di Mancosu rivisto dal Var (l'arbitro aveva ammonito il fantasista cagliaritano per simulazione). L'italo peruviano prima sbaglia il rigore, poi è veloce sulla ribattuta di Leali a buttarla dentro.

Duo sardo-sudamericano di nuovo sugli scudi cinque minuti più tardi con la più bella azione del match: l'uno-due tra Lapadula e Mancosu viene concluso con un destro a giro imparabile del numero 5 rossoblù.

All'84 doppietta di Lapadula, di testa, su cross di Azzi. E infine il primo gol di Zappa in rossoblù: l'ex Pescara ruba palla su un pasticcio in uscita dei marchegiani e infila Leali in uscita.

Un Cagliari brutto e fischiato nel primo tempo. E poi trasformato nella ripresa anche grazie ai cambi della scossa con gli ingressi di Azzi e Prelec.

Una vittoria che rilancia il Cagliari che ricaccia indietro l'Ascoli: la squadra di Ranieri sì riproietta nel cuore della zona playoff. Per il momento i rossoblù riacchiappano Reggina e Pisa che però devono ancora giocare con Modena e Perugia.