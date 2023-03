Autunno siccitoso, incertezza irrigazioni Sardegna centrale

Alle porte della nuova stagione irrigua resta l'incertezza sull'utilizzo dell'acqua ai fini irrigui nella Sardegna centrale, dove le piogge non hanno dato l'apporto sperato. Il bacino del Maccheronis è all'80% della sua capienza totale, e Petra e Othoni ad appena il 70%,: "confidando in una primavera ricca di piogge, è necessario però tenere in considerazione tutta una serie di variabili che dipendono solo ed esclusivamente dall'andamento meteorologico", fa sapere il Consorzio di Bonifica della Sardegna centrale che ha chiuso un 2022 inizialmente sereno, ma che ha riservato, a causa dell'autunno siccitoso, restrizioni e serie difficoltà nella gestione della distribuzione alle aziende. È di questi giorni l'avviso ai consorziati interessati che entro il 31 marzo è necessario presentare domanda per l'utilizzo dell'acqua per i fini irrigui o aziendali per la prossima stagione.

"Ricordiamo - precisa Ambrogio Guiso, presidente del Consorzio - che la domanda annuale per l'utilizzo della risorsa idrica da parte dei consorziati, oltreché costituire un preciso obbligo normativo e regolamentare, costituisce, per il Consorzio, uno strumento essenziale per programmare, al meglio, l'utilizzo delle risorse idriche assegnate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino ai sensi della legge regionale 19 del 2006, risorse che, come tutti oramai ben sanno, non sono illimitate e vanno pertanto utilizzate con oculatezza nei limiti strettamente necessari".

Le domande dovranno essere formulate avvalendosi esclusivamente dei modelli precompilati, differenziati a seconda dell'uso e disponibili in tutte le sedi consortili ovvero scaricabili direttamente dal sito dell'Ente www.cbsc.it . "La mancata presentazione della domanda, sarà intesa come rinuncia espressa all'utilizzo della risorsa idrica nel corso del 2023 e comporterà, pertanto, l'interruzione di forniture eventualmente ancora in essere".